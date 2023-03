Leia Também Coverflex levanta 15 milhões de euros e quer expandir-se para Itália

A Student Finance - startup de empréstimos a estudantes, fundada por Mariano Kostelec e Marta Palmeiro (na foto), que anteriormente tinham estado na fundação da Uniplaces e da Portugal Fintech, respetivamente - conseguiu um investimento de 39 milhões de euros.A ronda Série A foi liderada pela sociedade de capitais de risco portuguesa Iberis Capital e pela francesa Smart Lenders. Participaram ainda no financiamente - que teve uma componente de investimento em capital e de dívida – a Armilar Venture Partners, a Mustard Seed Maze, a Giant Ventures e a Seedcamp, bem como outros "business angels", como Nuno Sebastião, da Feedzai.A Student Finance é uma plataforma tecnológica que financia cursos - dando especial enfoque às áreas da gestão de dados, cibersegurança, software engineering, data science, inteligência artificial e economia verde, - e os estudantes pagam os empréstimos contraídos quando arranjam emprego.Desde que foi fundada, em 2020, a Student Finance já apoiou mais de 2000 pessoas e geriu financiamentos a projetos de educação avaliados em mais de 15 milhões de euros. Com o montante agora angariado, a startup pretende aumentar a equipa e expandir as operações, através do crescimento do hub de investigação e desenvolvimento a operar a partir de Portugal.A empresa pretende ainda crescer no Reino Unido e na Alemanha, e reforçar a aposta em Espanha através de uma parceria com o Fundo Europeu de Investimento. Até 2026, a StudentFinance pretende financiar 800 milhões de euros, apoiando a requalificação de 200 mil profissionais."Com o apoio dos nossos investidores, vamos capacitar a nossa equipa e a nossa plataforma com os recursos necessários para conseguirmos ajudar mais pessoas a melhorarem a sua condição profissional. Pretendemosdisponibilizar mais cursos de forma a ajudarmos na construção de uma força de trabalho preparada para o futuro, em particular nas áreas das tecnologias, inteligência artificial e alterações climáticas", indica Marta Palmeiro em comunicado.Diogo Chalbert Santos, co-fundador da Iberis Capital, frisa que "a Student Finance foi pioneira na criação de um modelo para abordar um dos desafios mais urgentes do mercado de trabalho: a lacuna nas competências da área digital e da economia verde. É com muito entusiasmo que acompanhamos o ciclo de expansão da Student Finance que hoje se inicia".