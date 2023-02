Coverflex levanta 15 milhões de euros e quer expandir-se para Itália

Leia Também Startup portuguesa Coverflex compra concorrente Flexben à multinacional MDS

Coverflex foi responsável por aquela que, na altura, foi a maior ronda de investimento de sempre em pre-seed para uma startup

portuguesa, arrecadando cinco milhões de euros de financiamento.





A Coverflex fechou uma ronda de financiamento Série A no valor de 15 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a startup de compensações salariais. O montante vai ajudar a empresa na expansão para outros mercados, nomeadamente na entrada em Itália.A ronda foi liderada pela capital de risco francesa SCOR Ventures e contou ainda com a participação da Breega, MS&AD, Armilar, Stableton, BiG Start Ventures e Shilling, assim como de vários business angels de renome como Firmin Zocchetto (CEO da PayFit), Job van der Voort (CEO da Remote) ou Nuno Sebastião (CEO da Feedzai)."Esta ronda confirma que o nosso foco em adaptar os processos de recursos humanos à atual procura de uma experiência de compensação mais personalizada é, hoje, mais do que relevante", refere Miguel Santo Amaro, CEO de Coverflex, no comunicado enviado às redações.O líder da startup explica ainda que a Itália, onde vão agora tentar entrar, é "o mercado mais rentável da Edenred a nível mundial, apesar das reações desfavoráveis que a marca tem tido recentemente tanto por parte de utilizadores como de comerciantes"."A nossa principal prioridade é a de construir um portefólio diverso de soluções inovadoras que resolvam riscos para indivíduos, negócios e para o planeta", explica Will Thorne, por sua vez, da SCOR Ventures. "A Coverflex empodera empresas e colaboradores para cumprir esta mesma ambição".Em abril de 2021, aAtualmente, a empresa que desenvolve compensações salariais, trabalha com mais de 3.600 empresas, responsáveis por um total de 70.000 utilizadores ativos.A Coverflex tem agora perto de 100 colaboradores espalhados pela Europa e América Latina. Esta ronda de financiamento vai permitir à startup aumentar a sua força de trabalho para mais de 150 trabalhadores até ao final de 2023.