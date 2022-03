Taikai usa recompensas para pôr recrutamento tech a mexer

A plataforma da tecnológica portuguesa conta com uma ferramenta que permite atribuir “tokens” a candidatos que completem desafios técnicos em processos de recrutamento. As recompensas são atribuídas mesmo a quem não fique com a vaga.

