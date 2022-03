Tecnológica bracarense AgentifAI capta investimento de dez milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A AgentifAI, uma tecnológica especializada em assistentes digitais inteligentes, anunciou que fechou uma segunda ronda de financiamento, captando um valor de 10 milhões de euros numa ronda série A.

Em comunicado, a tecnológica de Braga destaca que este financiamento permitirá alavancar a expansão internacional da empresa, para "países europeus e para os EUA", detalha Rui Lopes, o CEO desta empresa. "A captação do financiamento junto do TechNextGen II permite-nos dar resposta a todos os pedidos que temos recebido, tanto a nível nacional como além fronteiras, bem como alavancar os nossos esforços de expansão internacional para países europeus e para os EUA", destaca.

Leia Também Agentifai: agente sempre disponível

A empresa é a responsável por uma solução de assistente virtual em português, a Alice. Rui Lopes aponta que o financiamento permite não só expandir a operação da empresa internacionalmente mas também "alcançar novos clientes", já que a solução de assistente virtual "já está preparada para ser implementada em castelhano, francês e inglês, o que torna os mercados dominados por esses idiomas particularmente interessantes para nós."

Esta assistente é já capaz de marcar diferentes atos médicos ou assegurar operações financeiras, de forma natural e num curto espaço de tempo sem recorrer à intervenção humana, garante a empresa. A Alice foi testada em ambiente real.

António Mello Campello, gestor do fundo de investimento NTF I refere que este investimento se tratou de "mais uma escolha fruto da uma extensa análise que realizámos ao mercado". Nesse sentido, nota que a Agentifai se destacou "por apresentar uma solução madura, com resultados mensuráveis, capaz de causar um verdadeiro impacto na operação dos seus clientes e com uma equipa que tem tido uma excelente execução."

A AgentifAI tem planos para contratar mais trabalhadores. No site da empresa estão em aberto vagas para áreas como gestão de recursos humanos ou ainda para responsável de segurança e "compliance". Na vertente tecnológica, há vagas em aberto para programador Android e iOS, para "security engineer" ou ainda para designer de UX/UI, entre outras vagas.