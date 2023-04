Tecnológica de Gaia fatura 8,5 milhões e distribui 25% dos lucros pelos 65 trabalhadores

Fundada em 1998, a tecnológica Maxiglobal mantém a sede em Canelas, Vila Nova de Gaia, onde inaugurou recentemente as suas novas instalações, tendo passado da Rua da Urtigueira para a Rua de São Caetano.

E mantém também uma tradição de "muitos anos", que foi reforçada em tempos de pandemia: "Numa óptica de reconhecimento e retenção de talento, nos últimos três anos temos dividido sempre 25% dos lucros pelos colaboradores", garantiu ao Negócios fonte oficial da empresa.

"Valorizamos sempre a dedicação da nossa equipa, partilhando com ela parte dos resultados globais alcançados pela empresa. Atuamos com base numa cultura de meritocracia, onde reconhecemos o desempenho individual e global", enfatiza Sofia Seabra, CFO da Maxiglobal, realçando ainda que a empresa oferece 25 dias de férias aos seus 65 trabalhadores e aulas gratuitas de Pilates, incentivos que pretendem ajudar a "manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a ter uma rotina saudável".

Sem revelar o valor do resultado líquido obtido nos anos de 2022, 2021 e 2020, a mesma responsável da empresa referiu que a Maxiglobal fechou o último exercício com uma faturação de 8,5 milhões de euros, mais cerca de 1,3 milhões do que no ano anterior.

Relativamente à nova sede da tecnológica, que conta com uma área de cerca de 1.500 metros quadrados, o CEO afirma que o novo espaço "está mais ajustado às reais necessidades" da empresa. "As nossas antigas instalações já eram pequenas para nós e sentimos que estávamos a precisar de uma mudança que refletisse o nosso nível de crescimento", explica Luis Fernandes de Pinho.

A aposta num novo espaço de trabalho tem também a finalidade de "fortalecer a cultura da Maxiglobal, proporcionando um ambiente focado no bem-estar dos colaboradores e que permita o desenvolvimento de um trabalho capaz de responder aos desafios do mercado, aumentando a produtividade da empresa e consolidando-a como uma referência no setor dos ‘data centers’", sublinha o CEO da empresa de Canelas.

A Maxiglobal apresenta-se como "uma referência" especializada no desenvolvimento de produtos e soluções tecnológicas, no âmbito dos "data centers", "networking", alimentação elétrica, segurança e tecnologias para edifícios, em setores tão diversos como Saúde, Indústria, Educação, Transportes, Financeiro, Farmacêutico, Seguros e Administração Pública, afiançando que "conta com mais de 170 ‘data centers’ implementados a nível nacional e internacional".