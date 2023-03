Tecnológica de Padre Eterno quer contratar mais 70 pessoas para superar as 200

Em Abril de 2020, poucos dias após o primeiro confinamento devido à pandemia de covid-19, José Padre Eterno constituía a InnoTech, consultora tecnológica nas áreas de "PeopleTech (squads de alta performance), NearTech (fábrica de software remota), CyberTech (soluções de cibersegurança) e Crowd Testing (teste de aplicações por utilizadores reais no modelo 1as a service’)".

No ano seguinte, naquele que foi o seu primeiro exercício completo, a InnoTech registou uma facturação superior a dois milhões de euros, contando com uma equipa de 85 profissionais altamente qualificados.

Entretanto, em 2022, foi considerada uma das Top 10 Startups em Portugal pelo LinkedIn e certificada como um excelente local para trabalhar pelo Great Place to Work, tendo acabado de ser reconhecida como um dos "Melhores Lugares para Trabalhar" pela mesma entidade.

Atualmente, a InnoTech conta "com cerca de 140 pessoas e prevê contratar mais de 70 até ao final de 2023 e superar o marco dos 200 em apenas três anos de vida, em linha com o crescimento do negócio e das necessidades dos clientes – "players" de referência na banca, seguros, retalho, indústria e tecnologia", avança a tecnológica, esta quinta-feira, 30 de março, em comunicado.





As oportunidades de emprego na InnoTech são nas áreas de "Management & People e de Consultoria de IT", nomeadamente desenvolvimento de software, "Quality Assurance e Project and Product Management", entre outras.

"Como startup prestes a celebrar o terceiro aniversário, é muito gratificante e um motivo de orgulho sermos reconhecidos como um dos Melhores Lugares para Trabalhar", começa por enfatizar José Padre Eterno, fundador e CEO da InnoTech.

Lembrando que a criação da InnoTech ocorreu naquela que foi a maior fase de desconhecimento da pandemia de covid-19, o que constituiu "o desafio acrescido de atrair talento num momento claramente marcado pela insegurança e incerteza".

"Talvez tenha sido por isso mesmo que tenhamos adotado, desde o início, uma mentalidade que consideramos disruptiva, onde o epicentro da nossa atividade são as pessoas com quem interagimos no dia a dia. Cuidar bem dos nossos colaboradores e garantir a proximidade entre todos é um pilar, não só numa ótica de retenção como de captação. Tudo o que é feito internamente, é tal e qual com transparece para o mundo fora da InnoTech", garante José Padre Eterno.