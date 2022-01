Startup de Padre Eterno quer triplicar faturação e contratar 120

A InnoTech foi fundada em abril de 2020, em pleno confinamento devido à primeira vaga da pandemia de covid-19, e fechou 2021 com uma faturação superior a dois milhões de euros, indica a empresa liderada por José Padre Eterno em comunicado.Para este ano os objetivos são o de triplicar as receitas, para os seis milhões de euros, e mais do que duplicar o número de colaboradores. Aos atuais 85 trabalhadores - 57 dos quais contratados no ano passado - a InnoTech quer juntar mais 120 funcionários altamente qualificados, com destaque para áreas como "Software and Web Engineers, Mobile Developers, DevOps e Database Administrators, e para a área de BackOffice". A emprea indica ainda que adota o modelo de trabalho híbrido, conciliando as idas ao escritório com o trabalho remoto.Até final de março a InnoTech vai mudar de casa, mudando a sede para o Picoas Plaza e com uma área "quatro vezes maior" do que a das atuais instalações, localizadas na avenida 5 de Outubro.Mas a ambição passa também por expandir o negócio para a região Norte e dar o salto para o estrangeiro, apostando nos mercados do Benelux e do Médio Oriente.A consultora tecnológica fornece serviços de "PeopleTech (squads de alta performance), NearTech (fábrica de software remota), CyberTech (soluções de cibersegurança) e Crowd Testing (teste de aplicações por utilizadores reais nomodelo "as a service")" e, diz, conta como clientes com empresas como a Worten, SIBS e BPI, entre outros."Nascemos da vontade de fazer diferente, somos uma empresa de cariz humano quer na gestão das pessoas quer na abordagem ao mercado. Quisemos descomplicar a consultoria tecnológica, agilizando todos os processos, desde a contratação até à apresentação dos serviços junto dos clientes, garantindo rapidez e flexibilidade na adaptação às suas necessidades atuais e futuras - e isso gera confiança crescente", refere José Padre Eterno, citado no comunicado.