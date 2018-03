Tecnológica Salesforce compra empresa por 6,5 mil milhões de dólares

A Salesforce, tecnológica norte-americana que desenvolve software, chegou a acordo para adquirir a MuleSoft por cerca de 6,5 mil milhões de dólares. Com esta operação a firma pretende expandir as suas operações.

A Salesforce, uma empresa tecnológica norte-americana que se dedica ao desenvolvimento de software, chegou a acordo para a compra da tecnológica MuleSoft. A Salesforce vai pagar 36 dólares em dinheiro e 0,0711 acções por cada acção da MuleSoft, que trabalha igualmente no desenvolvimento de software. O que significa que a tecnológica vai pagar cerca de 6,5 mil milhões de dólares pela MuleSoft, de acordo com a Bloomberg.





Com esta operação, a Salesforce pretende ampliar a sua operação. A empresa pretende apresentar ao mercado novos produtos e angariar mais clientes empresariais. Segundo a Bloomberg, a empresa tem tentado concorrer directamente com a Oracle e com a Microsoft ao expandir o leque de produtos que oferece. Contudo, com a operação tornada pública nas últimas horas, e que deverá ficar concluída em Julho, a Salesforce pode aceder aos 1.200 clientes da MuleSoft.





Esta última companhia registou um crescimento rápido, segundo a mesma fonte, porque conseguiu ajudar empresas como a McDonald e a Coca-Cola a ligar aplicações e dispositivos, utilizando os servidores das próprias companhias.