Tecnológica sediada no antigo Visionarium vai contratar mais 150 engenheiros

Fundada em 2003, em Santa Maria da Feira, onde ocupa agora o antigo Visionarium, estrutura integrada no Europarque e que foi o primeiro centro de ciência construído de raiz em Portugal, a ITCenter também tem escritórios em Lisboa e na Covilhã, assim como em Paris e Nova Iorque, que "são também os seus principais mercados", e pretende expandir-se "para outras geografias, como o Reino Unido".

"Em linha com o crescimento registado", com a faturação registada em 2021 "40% superior ao do ano anterior", a multinacional tecnológica portuguesa especializada nas áreas de Infraestrutura ‘cloud’, redes e comunicações "tem planos para duplicar o atual número de colaboradores nas três geografias, e está prevista, para 2022, a abertura de um total de 150 vagas, designadamente nas áreas de ‘network engineering’, ‘platforms operations’ e ‘infrastructure automation’", avança a empresa, em comunicado.

Leia Também ITCenter compra Visionarium à AEP e contrata engenheiros

"A estratégia de recrutamento para este ano abrange todas as localizações da ITCenter (Santa Maria da Feira, Lisboa, Covilhã, Paris e Nova Iorque) e prevê a disponibilização de modelos de trabalho em regime remoto ou híbrido", detalha a mesma tecnológica.

"Este será mais um ano de grande crescimento para a ITCenter. A nossa estratégia está centrada em quatro eixos principais: desenvolvimento sustentável da nossa organização, aposta na excelência operacional, criação de valor para todo o nosso ecossistema, foco na nossa cultura e nas nossas pessoas", enfatiza Sérgio Castro, CEO da ITCenter.





"Com o reforço das nossas equipas, queremos fortalecer as operações da ITCenter em todas as localizações em que estamos presentes, e olhamos para o futuro com otimismo e com objetivos ambiciosos que vão reforçar ainda mais o nosso posicionamento", remata o empresário, que não quis revelar o valor da faturação da empresa em 2021.

Foi no ano passado que a ITCenter inaugurou as novas instalações em Santa Maria da Feira e o novo escritório em Paris, que está "inserido num centro empresarial tecnológico no centro da cidade, no qual conta com 50 colaboradores".

Sobre o portefólio de produtos e serviços em 2022, a ITCenter destaca "a consolidação da sua oferta, com soluções que respondam aos atuais desafios dos seus clientes no âmbito da transformação digital, automação, evolução para a rede 5G, jornada para a ‘cloud’ e ‘business continuity’".