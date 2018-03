ITCenter compra Visionarium à AEP e contrata engenheiros

O Visionarium, o primeiro centro de ciência construído de raiz no país, vai converter-se na nova sede da tecnológica ITCenter, que fechou com a AEP a compra do emblemático mas degradado edifício e pretende contratar dezenas de engenheiros.

Situado junto à A1, no perímetro do Europarque, em Santa Maria da Feira, há anos que é visível a degradação do edifício que deu corpo ao Visionarium, o primeiro centro de ciência construído de raiz em Portugal. Inaugurado em Setembro de 1998, após um investimento de 2,2 milhões de contos (cerca de 11 milhões de euros), registou 1,2 milhões de visitantes nos primeiros 16 anos de vida, tendo estado em agonia nos últimos três anos.





Nunes de Almeida garantiu que a gestora do Visionarium nunca pagou rendas à proprietária do edifício, pelo que lhe foi movido "uma acção de despejo decorrente do contrato de exploração, que não estava a ser cumprido". Há vários anos que não se ouve falar da Insizium, empresa de novas tecnologias interactivas baseada na realidade virtual, que tinha um projecto de investimento de 10 milhões de euros. Está falida.



Já a ITCenter respira saúde. "Fechamos 2017 com uma facturação de 25 milhões de euros, mais 400% do que em 2016, dos quais 60% nas exportações. O nosso principal mercado são os Estados Unidos, onde temos um escritório em Manhattan", enfatizou o CEO desta especialista no desenvolvimento de software de registo e processamento de chamadas de voz e de soluções para vídeo e audioconferência".



Na Feira, com meia centena de engenheiros "a trabalhar num escritório onde só deviam caber 15", Sérgio Castro tem urgência na transferência para as novas instalações. Quando estiver no Visionarium, pretende contratar no imediato "mais 40 a 50 engenheiros", para chegar "aos 200 a 300 dentro de dois a três anos".



Uma notícia que foi, obviamente, bem recebida pela autarquia. "Encontramos uma solução digna e de futuro para o Visionarium, edifício emblemático na zona envolvente do Europarque, travando assim a sua decadência dos últimos anos", afirmou Emídio Sousa, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira.

A proprietária deste "elefante branco", a Associação Empresarial de Portugal (AEP), anterior dona do Europarque (que é agora gerido pela Câmara de Santa Maria da Feira), conseguiu entretanto encontrar um comprador para o Visionarium. "Celebramos, há alguns meses, um contrato-promessa de compra e venda deste edifício com a AEP", adiantou, ao Negócios, Sérgio Castro, CEO da ITCenter, uma tecnológica sediada na Feira.A concretização da operação, que foi confirmada pelo presidente da AEP, Paulo Nunes de Almeida, estava apenas encalhada no facto de o actual ocupante do Visionarium se recusar a abandonar as instalações. Um obstáculo que está, aparentemente, em vias de ser removido. "A Insizium entrou em insolvência, pelo que esperamos que, em breve, com o trânsito em julgado desta decisão, possamos tomar posse do edifício e concretizar a sua transmissão através do contrato-promessa já celebrado", afirmou o presidente da AEP.