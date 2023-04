Tecnológica ucraniana instala “hubs” no Porto e em Lisboa com mais de 100 engenheiros

Fundada em 2002 por Michael Puzrakov e Vitaly Sedler, na cidade ucraniana de Lviv, a Intellias preparava-se para arrancar com as comemorações dos seus redondos 20 anos de vida quando, pelas 5 horas de 24 de Fevereiro, caem as primeiras bombas russas na Ucrânia.

Em poucas horas, Puzrakov e Sedler implementaram no terreno um plano de emergência, o que implicou a transferência de cerca de 1.300 trabalhadores do sul e leste do país, onde se fazia sentir mais o conflito, para o oeste do território.

Em simultâneo, procedeu à deslocalização de grande parte da sua infraestrutura de tecnologias de informação (TI) para a nuvem e para fora da Ucrânia.

E assim têm mantido a Intellias online durante a guerra. Com sucesso e em franca expansão, empregando actualmente mais de 3.200 pessoas em mais de uma dezena de países, em quatro continentes, incluindo Portugal.

"Já somos cerca de 50 pessoas em Portugal, 60% das quais no Porto, cujo centro de engenharia será inaugurado a 4 de maio", revelou fonte oficial da Intellias ao Negócios.

Ocupando cerca de 600 metros quadrados do edifício Bessa Leite, na Rua Brigadeiro Nunes da Ponte, o "hub" portuense desta fornecedora global de serviços de TI na área automóvel contará com Vitaly Sedler na sua inauguração, numa sessão em que a empresa irá apresentar o seu "inovador" Portable Automotive kit.

Já o "hub" de Lisboa da Intellias deverá ser oficialmente inaugurado no final de 2023, afirmou a mesma responsável da empresa, adiantando que a tecnológica ucraniana prevê "chegar ao final do ano com mais de 100 pessoas em Portugal", uma equipa formada sobretudo por engenheiros.

Em setembro passado, aquando do anúncio da chegada da Intellias a Portugal, Vitaly Sedler enfatizou que, "com o aumento do número de empresas de tecnologia e TI, Portugal tornou-se rapidamente num dos ‘hubs’ tecnológicos com maior crescimento na Europa", observando que, "além dos especialistas locais, o país também recebe especialistas em IT de todo o mundo, que escolhem Portugal como lugar para viver e trabalhar".

Resultado: "Ao entrar neste mercado, esperamos fazer parte da comunidade TI local e estimular o seu desenvolvimento", rematava o CEO e confundador da empresa, em comunicado.

"Os engenheiros da Intellias desenvolvem soluções seguras, adaptáveis e baseadas em inteligência artificial para carros conectados, tornando reais os veículos definidos por software. Além disso, a Intellias continua a expandir a sua expertise noutras esferas estratégicas, incluindo FinTech, telecomunicações, retalho, agricultura e saúde. As equipas da empresa trabalham com tecnologias inovadoras, como IoT, inteligência artificial, ciência de dados, Cloud, DevOps e big data", descrevia a empresa.

Gostando de se apresentar como "empresa de coração ucraniano", a Intellias foi nomeada como "BEST IT employer" pela Forbes e EY em 2020 e 2021 e Melhor Empregadora de TI da Ucrânia em 2022.