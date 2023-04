Tecnológicas avançam com despedimentos mas fazê-lo na Europa mostra-se um desafio

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Amazon, Google, Alphabet, Microsoft e Meta são apenas algumas das tecnológicas norte-americanas que nos últimos meses anunciaram despedimentos. Contudo, despedir trabalhadores na Europa está a provar-se mais difícil do que nos Estados Unidos.



Se do outro lado do Atlântico as empresas podem anunciar centenas e até milhares de despedimentos no espaço de meses, na Europa estão a ser confrontadas com leis de proteçã...