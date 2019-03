Toyota supera Musk na corrida para colocar um veículo na Lua

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA, na sigla em inglês) vai juntar-se à maior fabricante de automóveis do país para construir um transportador autónomo de seis rodas que pode transportar dois humanos por uma distância de 10.000 quilómetros. Pretendem pousar um veículo na Lua em 2029.

O anúncio foi feito menos de uma semana depois de a SpaceX, do cofundador da Tesla, Elon Musk, ancorar uma nave na Estação Espacial Internacional. A tecnologia de célula de combustível da Toyota alimentará o rover, que terá capacidade para dois astronautas. Eles poderão tirar os equipamentos e viver no veículo enquanto exploram a superfície lunar, revelou Shigeki Terashi, vice-presidente executivo da Toyota.

"Este é um projeto extremamente desafiador e temos grandes esperanças na tecnologia da Toyota", salientou Koichi Wakata, astronauta que voou no Space Shuttle da Nasa e foi o primeiro comandante japonês da Estação Espacial Internacional, num evento da JAXA.

Há anos que a Toyota fabrica robôs projetados para executar trabalhos domésticos e para ajudar pessoas com dificuldades em andar. Agora a empresa está a usar a sua tecnologia para conquistar o espaço. Aproximadamente do tamanho de dois micro-autocarros, o rover lunar Toyota-JAXA terá seis metros de comprimento e 13 metros quadrados de espaço habitável.

O rover usará painéis solares e células de combustível para gerar e armazenar energia. Pousará na Lua antes da chegada de uma expedição humana e depois vai ao seu encontro. O projeto prevê o uso do rover noutras quatro áreas de exploração, de modo que terá que se movimentar sozinho para se encontrar com os astronautas que chegarem.

O anúncio surge num momento em que a China está a ampliar as suas próprias ambições espaciais graças a um orçamento anual de oito mil milhões de dólares - inferior apenas ao dos EUA. Após um pouso inédito no lado oculto da Lua, em janeiro, a segunda maior economia do mundo também está a fazer planos para uma estação de energia solar no espaço e provavelmente enviará uma sonda a Marte até o fim da década.

