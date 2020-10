Nokia escolhida pela Nasa para construir a primeira rede móvel na Lua

A Nokia foi escolhida pela Nasa para construir a primeira rede móvel na lua. Esta inovação faz parte dos esforços desenvolvidos pela agência espacial dos Estados Unidos em prol do programa Artemis, que espera até 2024 dar vida humana à Lua.





A empresa finlandesa afirmou que até ao final de 2022 será construído o primeiro sistema de comunicação, de banda larga sem fios, no espaço. O desenvolvimento do equipamento será realizado pela Nokia em parceria com a empresa de design de naves espaciais, Intuitive Machines. Quando finalizada e entregue, "a rede será configurada e estabelecerá o primeiro sistema de comunicações 4G/LTE (Long-Term Evolution) na lua", de acordo com a Nokia.





"A rede irá fornecer recursos de comunicação essenciais para muitas aplicações diferentes de transmissão de dados, incluindo funções vitais de comando e controlo, controlo remoto de rovers lunares, navegação em tempo real e streaming de vídeo de alta definição", esclareceu a gigante de telecomunicações.





Para esta iniciativa estão disponíveis 14,1 milhões de dólares (cerca de 12 milhões de euros), valor proveniente do fundo da Nasa para o programa Artemis, que visa em última instância construir uma "presença sustentável" na Lua.





A Nasa contratou, para além da Nokia, mais 13 empresas americanas com o intuito de desenvolver com as mesmas diversos projetos, tais como sistemas de pouso e células de combustível para produção e armazenamento de energia. A SpaceX e a United Launch Alliance são as companhias selecionadas com maior orçamento disponível.





A agência espacial dos Estados Unidos pretende também extrair recursos naturais da Lua, pelo que assinou esta semana com outros países o Acordo Artemis, que assegura uma justa e sustentável exploração e extração dos recursos. "O Artemis será o maior e mais diverso programa internacional de exploração espacial humana da história, e os Acordos Artemis são os veículos que estabelecerão essa coesão global única. Com a assinatura dos acordos, estamos a unir-nos aos nossos parceiros para explorar a Lua e estabelecer os princípios vitais que criarão um futuro seguro, pacífico e próspero no espaço", disse Jim Bridenstine, administrador da Nasa, num comunicado divulgado pela empresa.