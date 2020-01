TVs que imitam smartphones e gatos robô para domesticar: as novidades tecnológicas em Las Vegas

A maior feira de tecnologia do mundo está de volta a Las Vegas, desde esta terça-feira, dia 7 de janeiro, até ao dia 10. A Consumer Electronics Show (CES) apresenta, anualmente, as mais recentes novidades e tendências do mundo tecnológico e, este ano, as inovações vão desde gatos robô que querem ser o próximo animal de estimação até televisões que podem colocar-se na vertical, imitando um smartphone.





‘Senta’: esta é uma das 20 ordens que o MarsCat, o gato robótico lançado pela Elephant Robotics, está apto a responder. Funciona como um verdadeiro animal de estimação: reconhece rostos humanos, espreguiça-se e brinca.





Numa área totalmente diferente apresenta-se a DnaNudge, uma aplicação que pretende promover hábitos saudáveis de acordo com o ADN de cada um. Para além de monitorizar a atividade física dos utilizadores, a aplicação vai sugerir a lista de compras com base num teste de ADN feito no supermercado, através de saliva. A empresa britânica já testou a ideia no Reino Unido e quer agora levá-la aos Estados Unidos.





Ainda para facilitar o dia-a-dia, a feira apresenta um caixote do lixo que ata o saco de forma a fechá-lo e, uma vez que o lixo seja retirado pela mão humana, consegue ainda colocar um novo saco no lugar do primeiro.





TV e computadores com um novo toque

A conferência em Las Vegas tem recebido a apresentação de diferentes formatos de televisão, e este ano não é exceção. A Samsung criou a Sero TV, cujo ecrã roda de forma a ficar vertical, lembrando o formato de um smartphone.



Também inspirado nos smartphones está o Lenovo ThinkPad X1 Fold, um computador cujo ecrã pode dobrar de forma a adquirir as dimensões de um computador comum, apesar de uma maior extensão - tal como já é visto nos telemóveis Samsung Galaxy Fold.





O assistente de voz da Amazon, Alexa, volta a estes palcos num novo formato. A Alexa já estava integrada em micro-ondas e relógios, mas agora vai mesmo poder acompanhar os utilizadores na hora de tomar banho: vai passar a estar disponível no formato de chuveiro.





Apple reforça, China desliza

A Apple não costuma juntar-se ao evento ms, este ano, quebrou a "regra": vem para falar de privacidade, numa altura que se pretende afirmar como a alternativa mais segura aos serviços da Google.





Em oposição, a ausência de empresas chinesas faz-se notar, numa altura em que a guerra comercial com os Estados Unidos ainda vigora, sendo que um dos argumentos da Casa Branca para manter o conflito é precisamente o roubo intelectual na área da tecnologia de que os Estados Unidos se dizem vítimas. O ano passado, a presença reduziu-se a um quinto da do ano anterior e a tendência descendente parece manter-se, com menos 100 expositores com o selo de Pequim nesta edição.