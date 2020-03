Dona Rosa lava roupa suja na internet

Os serviços de recolha e entrega de lavandaria, engomadoria e limpeza a seco ao domicílio já não são uma novidade no mercado português, mas a Dona Rosa apresenta-se como a primeira a fazê-lo através de uma aplicação móvel (app).

Sem formulários, telefonemas ou e-mails, os fundadores da start-up garantem que basta um clique para agendar as recolhas e as entregas, que podem ser feitas até à meia-noite e em qualquer dia da semana. A encomenda mínima é de 20 euros e a roupa fica pronta em 48h, sendo entregue ao terceiro dia.

Disponível para os sistemas Android e iOS, a app está em funcionamento desde o final de janeiro nas áreas centrais de Lisboa, do Restelo ao Parque das Nações. "Em breve" vai estar disponível em todo o concelho, expandir para a cidade do Porto e alargar a lista de produtos às cortinas e aos tapetes.

Rodrigo Ruiz e Tomás Noronha, que se conhecem desde o infantário e começaram a desenvolver esta ideia de negócio no segundo semestre de 2018, assinalam, numa nota de imprensa, que o objetivo é "oferecer mais qualidade de vida e tempo livre" aos clientes. Têm uma rede de lavandarias parceiras e, para já, são os próprios a assegurar as recolhas e as entregas.