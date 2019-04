Twitter surpreende no primeiro trimestre com crescimento dos utilizadores

O Twitter apresentou receitas acima do esperado relativas ao primeiro trimestre do ano. Mas além das receitas, houve outro número inesperado que agradou aos investidores: os utilizadores ativos, que dão sinais de sustentabilidade da rede social.





O Twitter conseguiu lucros de 191 milhões de dólares (cerca de 169,8 milhões de euros), o que equivale a 0,25 dólares por ação. Nos primeiros três meses do ano anterior, a rede social liderada por Jack Dorsey tinha ficado pelos 61 milhões, ou 0,08 dólares por ação.





O número de utilizadores ativos no Twitter aumentou 9 milhões em comparação com o trimestre anterior, até atingir os atuais 330 milhões. Os analistas esperavam uma quebra de 2,2 milhões, de acordo com os dados da Refinitiv, citados pela Reuters.





A rede social contava cessar a divulgação deste número já a partir do próximo trimestre, limitando-se a revelar o número de utilizadores "monetizáveis", isto é, aqueles sobre os quais se pode quantificar o valor tendo em conta a quantidade de publicidade à qual estão expostos. No caso destes utilizadores, a subida foi de 12%, em relação ao período homólogo.





Já no que toca às receitas, o salto foi de 18% em comparação com o mesmo período do ano anterior, cifrando-se nos 787 milhões de dólares. As estimativas em Wall Street apontavam para os 776,1 milhões.





As vendas de publicidade foram as grandes impulsionadoras das receitas, ao subirem também 18% até aos 679 milhões de dólares. No mercado dos Estados Unidos, esta rubrica disparou 26%.





A pesar na área da despesa estão os custos operacionais, os quais o Twitter prevê que aumentem tendo em conta os esforços para minimizar comportamentos abusivos por parte dos utilizadores. Em comparação com os primeiros três meses de 2018, esta rubrica encareceu 18% para os 693 milhões de dólares.





O Twitter tem tentado melhorar a qualidade da plataforma ao remover milhares de contas de spam ou de alguma forma suspeitas. "De momento estamos a remover 2,5 vezes mais tweets que partilham informação pessoal e 38% dos tweets abusivos são eliminados todas as semanas e estão a ser proativamente detetados por modelos de machine learning (aprendizagem automatizada)", declarou o CEO, Jack Dorsey.