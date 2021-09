Uber investe 90 milhões de euros em novo hub em Portugal e quer contratar 200 pessoas até ao fim do ano

A tecnológica dedicada à mobilidade inaugurou esta quinta-feira o seu novo hub em Lisboa, num investimento total que se cifra em 90 milhões de euros. Deste montante, conforme explicou a empresa, 60 milhões de euros já foram investidos na sede, estando o restante montante previsto para os próximos quatro anos.



Atualmente com 400 pessoas a trabalhar neste centro, que prestam apoio às operações da tecnológica na área da mobilidade e entrega de refeições, a empresa traça como objetivo a contratação de mais 200 até ao final deste ano. A empresa pretende contratar diversos perfis, com destaque para a área tecnológica. Destas quatro centenas de postos de trabalho contam-se profissionais ligados à área da qualidade, formação e desenvolvimento, analítica, marketing ou comunicação.





O hub lisboeta dá apoio às operações da empresa em países como Portugal, Espanha, França, Espanha, Grécia, Turquia, Alemanha e Croácia. Régis Hasle, responsável das operações da Uber na região EMEA, mencionou ainda que "provavelmente" poderá suportar as operações de "mais alguns países no futuro."Os números foram avançados na inauguração do hub da empresa, que contou com responsáveis da operação EMEA da Uber.João Torres, secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, foi um dos intervenientes neste evento. João Torres destacou que este hub é "também uma afirmação de Portugal na fileira dos serviços", sublinhando que o país "tem-se superado na captação e investimento estrangeiro, procurando atrair de forma consistente indústria e negócios com valor acrescentado"."Quando uma empresa escolhe Portugal para instalar os seus serviços e centros de excelência (...) devemos acreditar ainda mais na nossa cultura, no nosso território e extraordinário capital humano", sublinhou o secretário de Estado.A nova sede está instalada no centro de Lisboa, com uma área total de 3.628 metros quadrados, distribuída por cinco pisos. De acordo com a empresa, trabalham a partir deste hub trabalhadores de 28 nacionalidades.



A empresa está presente em Portugal desde 2014, onde arrancou com uma equipa composta por quatro pessoas. A primeira aposta começou pela mobilidade e, mais tarde, o negócio de entrega de refeições - Uber Eats - juntou-se à operação. Esta sede e centro foram anunciados pela empresa em 2017.



