UE prepara aviso sobre compra da Activision pela Microsoft

A Autoridade da Concorrência europeia deverá levantar objeções à compra da gigante de videojogos Activision Blizzard pela Microsoft, avança a Reuters.



Segundo fontes conhecedoras do processo, a Comissão Europeia está a preparar um documento em que aponta as preocupações quanto ao negócio, devendo este ser enviado à Microsoft nas próximas semanas. Este poderá ser mais um entrave à conclusão do negócio de 69 mil milhões de dólares.





Em novembro, a Reuters avançou que a Microsoft estava a preparar "remédios", ou seja, cedências, de modo a que a operação seja aprovada, mas a autoridade da concorrência europeia não estará aberta a estas soluções para já, referem as mesmas fontes. anúncio da aquisição foi feito pela gigante tecnológica praticamente há um ano, tendo no final de 2022 a autoridade da concorrência norte-americana, a FTC, comunicado que iria tentar impedir o negócio, por considerar que este poderia ser prejudicial para os consumidores. Em países como o Brasil e a Arábia Saudita, as entidades responsáveis já deram "luz verde" à compra, sendo que a autoridade da concorrência britânica se encontra na segunda fase de análise.A Actvision é a criadora de vídeojogos como Warcraft, Call of Duty ou Candy Crush.