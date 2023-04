Regulador britânico trava aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft

gigante de videojogos

69 mil milhões de dólares, justificando que esta iria prejudicar a concorrência no mercado do Cloud Gaming.





criadora de vídeojogos como Warcraft, Call of Duty ou Candy Crush)

do seu terceiro trimestre fiscal, que ficaram acima das expectativas.

A Microsoft

um resultado líquido de 18,3 mil milhões de dólares (2,45 dólares de lucro diluído por ação), um aumento de 9% face aos 16,72 mil milhões (2,20 dólares por ação) no período homólogo do ano passado. Os analistas apontavam para um lucro por ação de 2,22 dólares.









O Autoridade da Concorrência europeia deveria levantar objeções à compra da Activision Blizzard pela Microsoft, uma das 30 maiores aquisições de sempre. anúncio da aquisição foi feito pela gigante tecnológica praticamente há um ano, tendo no final de 2022 a autoridade da concorrência norte-americana, a FTC, comunicado que iria tentar impedir o negócio, por considerar que este poderia ser prejudicial para os consumidores. Em países como o Brasil e a Arábia Saudita, as entidades responsáveis deram "luz verde" à compra.

O regulador britânico anunciou esta quarta-feira, através de uma nota , que decidiu bloquear a aquisição daActivision Blizzard pela Microsoft, porA Autoridade da Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) "preveniu a intenção de compra da Activision Blizzard devido a preocupações com o impacto que o negócio teria no futuro do crescente mercado de videojogos, levando a uma redução da inovação e menos possibilidade de escolha para os jogadores britânicos nos próximos anos", lê-se no comunicado.Logo após o anúncio, as ações da Activision (caíram mais de 10% antes da abertura da sessão nos Estados Unidos (o chamado "premarket") e a Microsoft subia mais de 7%, um dia depois de ter apresentado resultados Em janeiro deste ano, era noticiado que a