Venda de telemóveis a caminho de pior ano numa década

A venda de telemóveis deverá cair 6% para 1,15 mil milhões de aparelhos este ano. A estimativa é da Counterpoint Research, que diz tratar-se do valor mais baixo numa década.E o principal travão ao crescimento da venda de telemóveis vem da Ásia, com as incertezas económicas na China a darem um golpe nos gastos. "A Ásia é um dos maior obstáculos ao crescimento, numa altura em que uma série de adversidades suspendem a antecipada recuperação económica da China", detalha a empresa.Também o continente norte-americano terá um forte contributo para a queda, com a primeira metade do ano a posicionar a América do Norte para uma queda anual de dois dígitos. "Apesar da robustez do mercado laboral e de a inflação estar a abrandar, os consumidores estão reticentes em trocar de dispositivos, dilatando o tempo de substituição nos Estados Unidos e globalmente para níveis máximos", explica.



Mas isto poderá ser uma oportunidade para a Apple, uma vez que a preferência por produtos "premium" é uma tendência em crescimento, segundo a empresa."Enquanto marcas como a Xiaomi e a Oppo terão de concorrer com todos os novos dispositivos, a Apple beneficia de centenas de milhões de utilizadores que só vão substituir o dispositivo por um melhor dentro do seu ecossistema", adianta a Counterpoint Research, dizendo que a Apple está relativamente bem posicionada para ganhar a liderança, uma vez que está previsto o lançamento do próximo modelo de iPhone.



A consultora vai mais longe e diz que 2023 poderá ser o início de um nova era para a empresa fundada por Steve Jobs. Isto porque "um mercado 'premium' mais resiliente e forte nos Estados Unidos poderá ajudar a marca a tornar-se pela primeira vez número um a nível global em termos de vendas anuais".