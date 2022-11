Web Summit 2022: A edição de todos os recordes

Termina esta sexta-feira a edição de 2022 da Web Summit, que fica marcada pelo maior número de participantes de sempre, assim como de investidores e startups. A Fábrica de Unicórnios foi também uma constante, com Carlos Moedas a aproveitar todas as oportunidades para a divulgar e para mostrar a disponibilidade de Portugal em alargar o ecossistema de startups. Mas, no final das contas, foi a Ucrânia que centrou todas as atenções. Nos discursos sobre aquela que é “a guerra mais tecnológica de sempre”, tanto a primeira-ministra ucraniana, Olena Zelenska, como o vice-primeiro-ministro, Mykhailo Fedorov, mereceram uma ovação dos participantes no evento.

