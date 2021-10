Wunderman Thompson abre centro dedicado a comércio eletrónico em Lisboa e quer contratar 200 pessoas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Wunderman Thompson Commerce escolheu Portugal para instalar um centro de excelência dedicado à área do comércio eletrónico, com liderança a cargo do português Filipe Silva.

Em comunicado, a empresa explica que inauguração do centro de excelência global em personalização e automação de marketing em Portugal, no ano passado, "contribuiu" para esta escolha. Nesse centro, já trabalham cem pessoas.

Ao todo, a empresa pretende contratar "mais de 200 colaboradores até ao verão de 2022", um número que englobará as necessidades de trabalhadores para os dois centros. As contratações estão alocadas às áreas de engenharia de sistemas de informação, ciência de dados e processos de negócio.

"O meu objetivo é criar uma empresa empolgante e estimulante, comprometida com a diversidade, a igualdade e a inclusão, onde as pessoas possam ser as melhores versões de si mesmas", refere Filipe Silva, o responsável pelo centro.

O responsável iniciou a carreira como engenheiro de software em Portugal, antes de realizar um MBA em Espanha. Desde que emigrou para o Reino Unido, em 2011, Filipe Silva tem vindo a gerir inúmeras equipas de software. Em 2012, juntou-se à Wunderman Thompson Commerce e desde então tem vindo a liderar diversos projetos de transformação digital e planeamento estratégico, com vários clientes globais entre os quais a Selfridges e a Audi.

Nuno Santos, CEO da Wunderman Thompson em Portugal refere que "trazer um centro de excelência global em comércio eletrónico para Lisboa é também uma oportunidade única para oferecer um serviço de classe mundial aos nossos clientes e parceiros em Portugal."

"É poder dar às empresas portuguesas as melhores ferramentas para que possam ser competitivas num mercado cada vez mais globalizado", completa.

A Wunderman Thompson Commerce é parceira de comércio eletrónico de várias marcas, como a Nestlé, MAC Cosmetics, PVH (Calvin Klein, Tommy Hilfiger), Shell, Tiffany & Co, Bosch, Selfridges ou a Johnson & Johnson. A empresa implementa soluções de tecnologia, incluindo motores de inteligência artificial e machine-learning para otimizar vendas.