Zuckerberg ouvido no Congresso dos EUA no dia 11 de Abril

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, vai ser ouvido no Congresso norte-americano a 11 de Abril no âmbito do escândalo de falhas na protecção de dados dos utilizadores da rede social.

Zuckerberg irá depor no Comité de Energia e Comércio do Congresso sobre as falhas na protecção de privacidade dos dados dos utilizadores da rede social, anunciou hoje o Congresso.

"Esta audição será uma oportunidade importante para lançar luz sobre questões críticas sobre a privacidade dos consumidores e ajudar os americanos a perceber melhor o que acontece aos seus dados pessoais online", refere um comunicado dos congressistas Greg Walden e Frank Pallone Jr.

O escândalo envolvendo o Facebook rebentou no mês passado quando foi revelado que a Cambridge Analytica, uma consultora de dados políticos, terá acedido aos dados de 50 milhões de utilizadores do Facebook sem o seu consentimento.

A Cambridge Analytica colaborou com a campanha presidencial de Donald Trump e terá ajudado a personalizar propaganda em função do perfil dos utilizadores. Mais recentemente, a consultora foi também associada à campanha pelo Brexit no Reino Unido.

Na semana passada, Zuckerberg recusou um pedido do Parlamento britânico para ser ouvido sobre as práticas de privacidade da rede social. O CEO delegou em dois representantes as audições em Londres.

O presidente do Comité Judicial do Senado norte-americano, Chuck Grassley, convidou Zuckerberg, bem como os CEO da Google e Twitter, Sundar Pichai e Jack Dorsey, respectivamente, para uma audição sobre privacidade de dados agendada para 10 de Abril.

O escândalo já custou cerca de 70 mil milhões de euros no valor de mercado do Facebook.

A audição de Zuckerberg está agendada para as 10:00 locais (15:00 em Lisboa) da próxima quarta-feira, 11 de Abril.