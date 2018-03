Zuckerberg vai depor no Congresso dos EUA

O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, terá aceite depor no Congresso dos EUA sobre as falhas na protecção de privacidade dos dados dos utilizadores da rede social, avança esta terça-feira a CNN, citando fontes da empresa.

De acordo com a CNN, Zuckerberg terá concluído que a pressão dos congressistas, da imprensa e da opinião pública é demasiado forte para que possa optar por outra solução. A audição do presidente do Facebook deverá ocorrer nas próximas semanas e Zuckerberg estará já a delinear com a equipa legal da empresa uma estratégia para o seu testemunho.

A notícia surge no mesmo dia em que se soube que Zuckerberg recusou um pedido do Parlamento britânico para ser ouvido sobre as práticas de privacidade da rede social. O CEO delegou em dois representantes as audições em Londres.

O presidente do Comité Judicial do Senado norte-americano, Chuck Grassley, convidou Zuckerberg, bem como os CEO da Google e Twitter, Sundar Pichai e Jack Dorsey, respectivamente, para uma audição sobre privacidade de dados agendada para 10 de Abril.

A audição no Congresso vem culminar uma crise reputacional do Facebook após ser revelado que a Cambridge Analytica, uma empresa de dados com ligações à campanha de Donald Trump, terá acedido a informação de cerca de 50 milhões de utilizadores do Facebook sem o seu consentimento.

O escândalo já custou cerca de 70 mil milhões de euros no valor de mercado do Facebook.