Esse aliás tem sido o salário de Zuckerberg ao longo dos anos. Mas depois recebe, em outras despesas. E em 2018 recebeu um total de 22,55 milhões de dólares (perto de 20 milhões de euros).



Segundo o documento, desse total 9,95 milhões em 2018 (7,6 milhões em 2017 e 5,1 milhões e 2016) foram custos relacionados com a segurança pessoal de Zuckerberg na sua residência e durante viagens pessoais por si realizada. O montante de 2018 inclui, ainda, uma verba de 10 milhões adicionais relacionadas com segurança pessoal ao CEO do Facebook e família.



O Facebook explica, ainda, que os valores de 2017 e 2016 foram revistos para incluir custos relacionados com algumas medidas de segurança instaladas em casa de Zuckerberg, que tinham sido "inadvertidamente" omitidas nos documentos anteriores.



Mais cerca de 2,6 milhões de dólares foram pagos a Zuckerberg para utilização pessoal de avião privado. Os valores referentes a esta rubrica em 2017 e 2016 tinham sido, respetivamente, de 1,5 milhões de dólares e 871 mil dólares.



O Facebook garante, ainda, que Zuckerberg não participa em qualquer programa de bónus e não recebeu prémios em ações.



A compensação média anual dos empregados do Facebook (excetuando o CEO) foi de 228,6 mil dólares, sendo a do CEO 22,55 milhões. Para 2018, o rácio entre empregado e CEo ficou nos 99:1.





