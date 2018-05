Afinal, audição de Zuckerberg no Parlamento Europeu vai ser pública

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30 — Antonio Tajani (@EP_President) 21 de maio de 2018

Glad that Mark Zuckerberg accepted invitation from @Europarl_EN and will come to Brussels to answer European questions on privacy. Pity this will not be a public hearing. There are more EU users on FB than there are in the US & Europeans deserve to know how their data is handled. — Vera Jourová (@VeraJourova) 16 de maio de 2018

Esta terça-feira, às 17h15, Mark Zuckerberg vai ser questionado no Parlamento Europeu . Uma audição que, inicialmente, seria à porta fechada. Contudo, perante as críticas de vários grupos políticos europeus , o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, pediu a Mark Zuckerberg que o encontro fosse público. O CEO do Facebook aceitou."Discuti pessoalmente com o CEO do Facebook, o senhor Zuckerberg, a possibilidade de transmitir o encontro", escreveu Tajani no Twitter esta segunda-feira, anunciando depois que o norte-americano aceitou o pedido. "Agradeço-lhe pelo respeito mostrado perante o Parlamento Europeu", acrescentou o presidente do Parlamento Europeu. O encontro decorre esta terça-feira em Bruxelas às 18h15 (17h15 em Lisboa) e terá a duração de uma hora e 15 minutos.A ida de Zuckerberg ao Parlamento Europeu foi anunciada na semana passada após várias semanas de negociações com a equipa do Facebook. O objectivo do encontro é "clarificar assuntos relacionados com o uso de dados pessoais", nomeadamente o escândalo da Cambridge Analytica. Nessa altura, questionada pelo Negócios, fonte oficial do gabinete de Antonio Tajani disse que o encontro seria privado, no mesmo formato da conferência de líderes do Parlamento Europeu, seguido de uma conferência de imprensa.O encontro à porta fechada foi logo alvo de críticas pela esquerda europeia e pelos liberais, além de ter recebido a oposição de uma comissária europeia. "Porque não um directo no Facebook?", chegou a questionar Guy Verhofstadt, o líder dos liberais europeus (ALDE). Agora vai ser possível.A principal voz contra o formato do encontro foi a comissária europeia da Justiça, VeraJourová, que, noTwitter, tinha deixado uma confissão: "Pena que isto não vá ser uma audição pública"."Existem mais utilizadores europeus doFacebook do que há nos EUA e os europeus merecem saber como é que os seus dados estão a ser geridos", argumentouJourová, que recebeu uma resposta imediata deTajani, também noTwitter: "Não é o seu trabalho controlar ou criticar o Parlamento Europeu".A pressão das críticas acabou por forçar Tajani a pedir a Zuckerberg para fazer uma audição pública, o que foi aceite pelo CEO do Facebook. O norte-americano vai responder aos eurodeputados cerca de mês e meio após ter estado no Senado e Congresso dos EUA durante longas horas. Estima-se que 2,7 milhões de europeus tenham sido afectados pelo caso Cambridge Analytica, incluindo 67 mil portugueses Segundo o anúncio da semana passada, existirá ainda uma audição conjunta com o Facebook e outras partes interessadas para fazer uma análise aprofundada dos aspectos relacionados com a protecção de dados pessoais. Um dos temas em destaque será o "potencial impacto nos processos eleitorais na Europa".Além de ir ao Parlamento Europeu,Zuckerberg aceitou o convite de EmmanuelMacron para um encontro noEliseu, mas rejeitou o convite do Parlamento britânico.