omos um serviço que permite vários tipos de discurso político", disse, referindo que quer "todas as ideias" no Facebook.



As respostas e as medidas



Numa audição com cerca de hora e meia, Mark Zuckerberg deixou várias respostas e medidas, semelhante ao que tinha dito no Congresso e no Senado norte-americano. Soube a pouco para os grupos políticos que, no final da audição, queixaram-se da falta de respostas. O próprio admitiu isso e comprometeu-se a responder por escrito nos próximos dias. O que disse Zuckerberg por pontos:



1. As ferramentas de inteligência artificial implementadas pelo Facebook permitem identificar, em 99% dos casos, o conteúdo de organizações terroristas como o Daesh ou a Al-Qaeda, além de identificar, por exemplo, no Facebook Live, situações de bullying e de suicídio;



2. O Facebook não se opõe à regulação digital, mas deixa a questão: "Qual é a regulação correcta?" Mark Zuckerberg diz que a empresa quer estar envolvida nessa discussão;



3. Zuckerberg recusou a ideia de que a sua empresa tem um monopólio, assinalando que todos os dias surgem concorrentes. O CEO acrescentou que o Facebook aumentou a concorrência entre as empresas por dar acesso a ferramentas de marketing às pequenas e médias empresas. E garantiu que pagou todos os impostos obrigatórios por lei;



4. Quanto ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o líder da rede social assegurou que num prazo de três dias, até 25 de Maio, o Facebook estará a cumprir todas as novas regras europeias, tendo uma "grande equipa" a trabalhar no assunto;



5. Zuckerberg não afastou o cenário de casos como o da Cambridge Analytica voltarem a acontecer, mas deixou a garantia de que a empresa está a fazer uma investigação aprofundada, o que vai durar meses. Para já, fica a promessa de que as alterações introduzidas em 2014 e outras já este ano (por exemplo, se não usar uma aplicação durante três meses terá de voltar a dar acesso aos seus dados) vão afastar a possibilidade do caso se repetir no futuro;



6. A rede social está a construir uma ferramenta semelhante à que os navegadores de internet (browsers) têm para eliminar o histórico e os 'cookies'. Zuckerberg admitiu que, assim, a experiência dos utilizadores no Facebook "será pior", mas que estes estarão mais protegidos;



7. Argumentando que as notícias falsas têm maioritariamente razões económicas e não políticas, a empresa compromete-se a banir os sites ligados a esse tipo de notícias sensacionalistas que monetizam o 'clickbait'. Além disso, será possível ver todos os anúncios pagos por uma página de Facebook, independentemente do público que pretendam atingir.



"O nosso compromisso com a Europa é muito forte", garantiu, destacando várias áreas onde a empresa está implementada na Europa e o nível de investimento que está a ser feito em recursos humanos e tecnologia para prevenir novas situações como o escândalo da Cambridge Analytica . Zuckerberg deixou claro que "a segurança dos utilizadores será sempre mais importante do que maximizar os nossos lucros".Numa segunda declaração, após as perguntas dos eurodeputados, Mark Zuckerberg explicou que o Facebook começou por delegar na sua comunidade o alerta de situação erradas. No entanto, agora, "com uma maior responsabilidade", a estratégia mudou: o líder da rede social diz que a empresa está pro-activamente a usar ferramentas de inteligência artificial para resolver problemas. Ainda assim, Zuckerberg admitiu que o Facebook "nunca será perfeito, especialmente em momentos de eleições", uma vez que os "inimigos" têm as mesmas ferramentas.Um dos focos para o próximo ano serão as eleições europeias, um tema sensível no Parlamento Europeu uma vez que os movimentos populistas e anti-europeístas têm ganho terreno. O norte-americano garantiu que não irá "tomar decisões sobre que conteúdo é permitido tendo como em conta opiniões políticas". "S