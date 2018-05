Cambridge Analytica declara falência nos EUA

A companhia britânica Cambridge Analytica, a firma no centro do escândalo da violação de privacidade no Facebook, entrou esta quinta-feira com um pedido de falência voluntário nos EUA. Esta decisão vem no seguimento do processo que a justiça norte-americana interpôs contra a empresa.No início do mês, os responsáveis pela empresa anunciaram que a mesma iria entrar em processo de insolvência e que iria encerrar no Reino Unido e nos EUA. Agora, o advogado da firma entrou com o pedido de falência, avança o Correio da Manhã O uso indevido de dados por parte da Cambridge Analytica comprometeu os dados pessoas de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook para fins de campanha política. Perante esta situação, a empresa viu-se obrigada a decretar insolvência, uma vez que o escândalo afastou todos os clientes e fornecedores da empresa.