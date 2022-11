"Au revoir": Responsável pelo Twitter em França diz "adeus" ao cargo

C’est fini Fierté, honneur et mission accomplie. Au revoir #twitterfrance . Quelle aventure ! Quelle equipe ! Quelles rencontres ! Merci à tous pour ces 7 années incroyables et intenses . #workhardplayhard #OCaptainMyCaptain #LoveWhereYouWorked — damien viel (@damienviel) November 20, 2022

"Au revoir Twitter France": foi assim que o mais alto responsável pelas operações do Twitter em França anunciou que iria abandonar o cargo."Acabou.Orgulho, honra e missão cumprida. Que aventura! Que equipa! Quantos encontros! Obrigado a todos por estes sete anos intensos e incríveis", foi assim que Damien Viel se despediu do Twitter, através de uma publicação na plataforma.A saída de Viel acontece numa altura em que a imprensa norte-americana avança que altos quadros e outros colaboradores saem do Twitter, após uma onda de despedimentos e um ultimato de Elon Musk, o novo dono da rede social.A semana passada, o homem mais rico do mundo informou os funcionários que ou assinavam um formulário a consentir em trabalhar "longas e intensas horas ou deveriam sair da empresa".O ex-responsável pelo Twitter em França confirmou à Reuters que estava de saída da empresa mas não quis entrar em detalhes sobre as circunstâncias que levaram a tal, nem avançou com números sobre outros colaboradores.Até ao momento não foi avançado um número de despedimentos de colaboradores que estejam a trabalhar para a empresa comprada por Musk por 44 mil milhões de dólares, o que pode ser explicado pelas formalidades impostas pela lei laboral francesa, que no caso de despedimento coletivo obriga mesmo a entidade patronal a informar o Ministério do Trabalho.