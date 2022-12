Bruxelas alerta Musk para manter "propaganda" de Putin fora do Twitter

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As recentes mudanças na rede social Twitter podem resultar a favor da Rússia. O alerta veio da vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, que afirmou que Elon Musk arrisca "dar uma mão" ao presidente Vladimir Putin se os recentes despedimentos da sua força de trabalho impedirem a plataforma de encontrar e remover propaganda sobre a guerra na Ucrânia.



"Ao não agir ativamente contra a propaganda, o que significa remover as peças, a desinformação, então estão ativamente a apoiar a guerra", disse, em entrevista à Bloomberg. "Isto seria um apoio muito arriscado e até perigoso para Musk, que quer ser visto como alguém que está a ajudar a Ucrânia", acrescentou.





O CEO da Tesla e agora dono do Twitter foi dos primeiros a apoiar o país liderado por Zelenski , após a invasão russa da Ucrânia, tendo disponibilizado o sistema do satélite Starlink - que fono país. Este sistema, que é comercializado como idealmente adequado paratem sido usado pelos cidadãos e militares russos.As palavras de Vera Jourova, que tem levado a cabo esforços para combater a desinformação online, surgem depois de a rede social ter revertido a política para combater a desinformação contra a covid-19. Uma medida que agravou os receios quanto à capacidade que a empresa de Musk terá para lidar com esta questão, uma vez um elevado número de funcionários alocados a esta área foi dispensado.