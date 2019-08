Conta do CEO do Twitter pirateada momentaneamente

A conta de Jack Dorsey, presidente executivo do Twitter, foi alvo de um ataque informático na sexta-feira, 30 de agosto, de acordo com a imprensa internacional.

Na conta de Dorsey surgiram vários tweets com referência a uma bomba na sede do Twitter, comentários racistas e defensores de Adolfo Hitler. De acordo com a imprensa internacional os tweets estiveram visíveis durante um período curto.

O Twitter confirmou que a conta tinha sido parateada, tendo a empresa conseguido recuperar o controlo da mesma cerca de 30 minutos depois, realçando que não foram encontrados indícios de que o sistema do Twitter tivesse sido comprometido.

Fonte da empresa revelou ainda que analisou a ameaça de bomba, não se confirmando a existência de qualquer bomba na sede da empresa.

O Twitter explicou que a causa deste episódio foi o telemóvel de Dorsey. "O número de telefone associado à conta foi comprometido devido a uma questão de segurança do operador móvel", revelou a empresa, que explicou que esta questão "permtiu que uma pessoa não autorizada compusesse e enviasse tweets através de mensagens de texto."