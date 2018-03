Facebook: Trump pagou mais por anúncios do que Hillary

O Facebook quer deixar as coisas claras: o candidato presidencial Donald Trump gastou um pouco mais em anúncio no site do que a sua rival, Hillary Clinton, antes da eleição presidencial dos EUA em 2016.

Reuters

A revelação ocorre depois de um ex-funcionário ter escrito um artigo para a Wired expondo uma teoria: como os anúncios do Facebook são vendidos através de um sistema de licitação, e Trump tinha como alvo pessoas em áreas mais rurais, provavelmente pagou menos por um anúncio para chegar a essas pessoas. Isto provocou um tweet de Brad Parscale, director digital da campanha de Trump de 2016, que rapidamente chamou a si o mérito da eficácia e afirmou que tinha certeza de que os seus anúncios foram pelo menos 100 vezes mais baratos. Hillary disse que a natureza desigual do sistema precisava ser analisada.

Mas, de Junho a Novembro de 2016, Trump na verdade gastou um pouco mais para chegar ao público na maioria parte desses meses, de acordo com um gráfico que foi publicado no Twitter por Andrew Bosworth, administrador do Facebook. O gráfico foi divulgado "depois de alguma discussão", disse Bosworth.

"Os preços dependem de factores como o tamanho do público e o objectivo da campanha. Estas campanhas tinham estratégias diferentes", realçou o responsável na rede social Twitter. "Devido à discussão recente sobre os preços, estamos a divulgar isto para esclarecer qualquer confusão."

O Facebook esclareceu que o gráfico de Bosworth contabilizava apenas o preço dos anúncios com base no número de pessoas às quais esses anúncios com toda certeza chegariam. Os anúncios poderiam ter-se espalhado ainda mais em qualquer uma das campanhas através de utilizadores que os partilharam espontaneamente com os amigos, tornando-os mais baratos com base em outros indicadores.

Parscale foi nomeado director de campanha de Trump para a sua proposta de reeleição de 2020.