Meta lucra 39,1 mil milhões de dólares em 2023, uma subida de 69%

A Meta fechou 2023 com lucros de 39.098 milhões de dólares, mais 69% do que no ano anterior, anunciou esta quinta-feira a dona do Facebook, Instagram e Whatsapp. A faturação cresceu 16%, cifrando-se em 134,9 mil milhões de dólares.A empresa liderada por Mark Zuckerberg apresentou bons números no último trimestre do ano, superando as previsões dos analistas. Assim, as receitas cresceram 25% no quarto trimestre face ao período homólogo, para 40,11 mil milhões de dólares, acima dos 39 mil milhões esperados. Também o número de utilizadores diários ativos do Facebook cresceu 5,5%, para 2,11 mil milhões, acima dos 2,07 mil milhões de utilizadores antecipados pelos analistas.A empresa indicou ainda que espera receitas entre 34,5 mil milhões e 37 mil milhões de dólares no atual trimestre - acima dos 33,64 mil milhões previstos pelos analistas - e para o conjunto do ano antecipa despesas totais entre os 94 mil milhões e os 99 mil milhões de dólares (os analistas apontam para 96,45 mil milhões).A empresa anunciou ainda que irá pagar um dividendo referente ao quarto trimestre de 0,5 dólares por ação.Os resultados, o valor do dividendo e o "guidance" apresentado animaram os investidores, com as ações da Meta a valorizarem 14,25% na negociação "after-hours".