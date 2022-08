Twitter regista problemas no acesso por computador

O Twitter está a apresentar problemas técnicos desde a noite de segunda-feira, com os utilizadores a não conseguirem aceder às suas contas através do computador, segundo o portal que controla os problemas e falhas de serviços 'online', Downdetector.Os problemas estão a ser sentidos sensivelmente desde as 22:30, constatou a agência Lusa no Downdetector.Pelas 00:45 de hoje, ainda não era possível aceder ao 'site' da rede social (www.twitter.com), aparecendo a mensagem: "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página".No entanto, é possível entrar no Twitter através dos 'smartphones', onde o assunto tem sido comentado por vários utilizadores.