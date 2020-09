Altice faz oferta para comprar Cogeco no valor de 7,8 mil milhões de dólares

A Altice voltou às compras. Depois de ter nos últimos anos ter vendido alguns ativos não estratégicos para reestruturar as operações, esta quarta-feira anunciou que a sua subsidiária norte-americana (Altice USA) avançou com uma proposta de compra pela canadiana Cogeco no valor de 7,8 mil milhões de dólares (cerca de 6,5 mil milhões de euros).





O objetivo da operação é ficar com a Atlantic Broadband, o sétimo maior operador de cabo do mercado norte-americano. Já os restantes ativos da Cogeco, nomeadamente as operações no Canadá serão depois vendidos ao acionista ao maior acionista da Cogeco (41%), a Rogers Communications, de acordo com um comunicado emitido pelo grupo fundado por Patrick Drahi.





Esta não é a primeira vez que a Altice demonstra apetite por ativos da Cogeco, fundada pela família Audet. No passado, já fecharam negócios em Portugal. Em causa esteve a compra da Cabovisão (atual Nowo) em 2012, que representou a entrada do grupo francês no mercado português.





No mesmo comunicado emitido esta quarta-feira a anunciar a mais recente operação, Dexter Goei, presidente executivo da Altice USA sublinha que consideram a oferta que está cima da mesa "muito atrativa" e revela que está "confiante" que a família Audet "irá agir no melhor interesse de todos os acionistas" e "avaliar esta oferta de forma justa".



