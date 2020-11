Oi fecha acordo e vai pagar metade da sua dívida milionária ao Estado brasileiro

A Oi, a maior operadora brasileira de telefones fixos, em processo de recuperação judicial, chegou a acordo com o Estado para pagar metade da sua dívida, que totaliza 14,3 mil milhões de reais (2,24 mil milhões de euros).

Trata-se do maior acordo deste tipo formalizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e pelo Ministério Público, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela Advocacia Geral da União (AGU), órgão que defende o executivo em processos judiciais.





Leia Também Brasileira Oi só deverá concluir a venda de sua rede de telefonia móvel em 2021

Segundo os termos do acordo, a Oi pagará 7,2 mil milhões de reais (1,13 mil milhões de euros), metade da dívida total que tem com o Estado devido a 198 multas impostas pela Anatel.





A outra metade da dívida da empresa não será paga pelo processo de recuperação judicial realizado pela Oi, uma vez que parte dessas obrigações já foram consideradas irrecuperáveis.





A atual legislação brasileira permite que grandes empresas que se encontrem em processo de reestruturação liquidem as suas dívidas com descontos que podem chegar a 50%, além de prazos de pagamento que se podem estender até sete anos.





Leia Também Oi aceita oferta de 2,6 mil milhões de euros para vender unidade móvel a concorrentes

De acordo com o comunicado divulgado pela AGU, o acordo encerra cerca de 1.700 ações judiciais movidas contra a operadora.





A Oi, maior operadora brasileira de telefones fixos e a terceira em telefones móveis do país, acumulou perdas de 12,3 mil milhões de reais (1,9 mil milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano, valor 80,9% superior ao registado no mesmo período de 2019, segundo um balanço divulgado pela companhia.





As obrigações da empresa até o final de setembro somavam 26,9 mil milhões de reais (4,21 mil milhões de euros), 50,3% a mais do que as registadas na comparação anual.





O plano de reestruturação aprovado visa que a empresa mantenha apenas as suas operações em banda longa e telefones fixos, pelo que prevê a venda de diversos ativos da operadora, entre os quais a unidade de telefones móveis, cujo leilão está previsto para meados de dezembro.





Um consórcio formado pelas subsidiárias no Brasil da espanhola Telefónica, que opera no país sob a marca Vivo, a mexicana América Móvil (Claro) e a Telecom Italia (TIM), tem a preferência de adquirir as operações móveis da Oi em leilão, que pretendem dividir e distribuir.