Oi fecha venda de torres de telecomunicações e encaixa 169 milhões de euros

A operadora brasileira Oi fechou a venda da UPI Torres, através da qual detinha torres de telecomunicações, conseguindo um encaixe de cerca de 169 milhões de euros. A venda já tinha sido anunciada no final do mês passado e a operação ficou agora concretizada, com a assinatura do contrato de compra e venda.O anúncio foi feito esta quinta-feira, 24 de dezembro, pela Pharol, empresa portuguesa que detém uma participação de 5,5% na Oi, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."A Oi comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial e a Oi Móvel - em Recuperação Judicial celebraram, nesta data, junto à Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações, o contrato de compra e venda de ações, tendo por objeto a venda da UPI Torres à Highline", pode ler-se no comunicado enviado pela Oi ao regulador dos mercados brasileiro.A proposta da Highline, no valor de 1.066 milhões de reais (cerca de 169 milhões de euros) foi a vencedora do leilão realizado a 26 de novembro."A efetiva conclusão da operação, com a transferência das ações relativas à UPPI Torres para a Highline, está sujeita ao cumprimento de condições usuais para operações dessa natureza, previstas no contrato", detalha ainda o comunicado.A Highline é detida pelo grupo norte-americano de "private equity" Digital Colony e, segundo a imprensa brasileira, foi a única a apresentar uma oferta no leilão para a venda destas torres de telecomunicações.Apesar deste anúncio, a Pharol segue a negociar em baixa, registando a maior queda do PSI-20 na sessão desta quinta-feira. Os títulos da fora estão a cair 0,77% para os 13 cêntimos.