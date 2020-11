5G: Apesar da pandemia, preço dos leilões mantém-se

A Anacom garante que o regulamento final para o 5G teve em conta a pandemia. Porém, decidiu manter o valor do encaixe do Estado com as licenças nos 237,9 milhões de euros. Mas reforçou a flexibilidade de pagamento.

