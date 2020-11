5G: COTEC preocupada com posição dos operadores de telecomunicações

"A COTEC Portugal vê com preocupação as manifestações que têm vindo a público dos principais operadores de telecomunicações e de outras personalidades relativas à estruturação do leilão do 5G - cujas regras foram recentemente conhecidas - e às consequências que daí poderão advir para o investimento nas redes e serviços 5G", notou, em comunicado, a associação.Para a COTEC, a introdução do 5G em Portugal deve acontecer num ambiente de "segurança e estabilidade jurídicas que fomente o investimento", uma vez que só assim Portugal irá continuar na "linha da frente nas infraestruturas tecnológicas e captar e manter investimento de alto valor acrescentado".No documento, a associação lembrou ainda que o "relativo sucesso" de Portugal, a nível europeu, na atração de investimento "que procura um ecossistema tecnologicamente avançado" dependeu de um "massivo investimento" e da ambição dos principais operadores de telecomunicações.Na terça-feira, o presidente executivo da Altice Portugal afirmou que está a equacionar se faz sentido participar no leilão 5G e que vai "obviamente optar pelo caminho da litigância", criticando a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)."Tenho ouvido acionistas, para já não falar dos próprios operadores, dos maiores operadores em Portugal que dizem que estão extraordinariamente preocupados, que estão a equacionar o seu investimento no país", disse, na altura, Alexandre Fonseca, que falava via 'online' no encerramento do XXIV Encontro Nacional de PME do setor das Telecomunicações.No mesmo evento, o presidente executivo da Vodafone Portugal considerou que a falta de "inteligência estratégica prejudica o futuro de forma irreversível", sendo o leilão do 5G o exemplo disso, adiantando ter ainda "a esperança" de que o rumo mude."Há algo que tenho a certeza, é que a ausência de inteligência estratégica prejudica claramente o futuro de forma irreversível e o leilão do 5G, nos termos anunciados, é um exemplo disso mesmo", vincou Mário Vaz.A Vodafone Portugal tem vários processos em tribunal no âmbito do leilão 5G, cujo regulamento acusa de ser discriminatório, uma posição igualmente defendida pelas concorrentes Altice Portugal e Nos.Por sua vez, o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, disse esperar que "todos os que estejam interessados em investir" no 5G "apresentem candidaturas" e salientou que no leilão anterior houve condições, em alguns casos, "mais incentivadoras" que no atual.