A antiga operadora virtual que promete agitar o leilão do 5G em Portugal

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

É a quarta maior operadora espanhola com 10,7 milhões de clientes. Foi alvo de uma oferta pública de aquisição este ano, que levou à saída da operadora de bolsa. E promete revolucionar o mercado português, garantindo que está interessada em entrar na corrida do 5G.A MásMóvil foi fundada em 2006 pelo advogado austríaco Meinrad Spenger. E, aos poucos, foi fazendo o seu caminho no setor das telecomunicaç...