Quais os pontos de discórdia entre Anacom e operadores no 5G?

A Meo, a Nos e a Vodafone Portugal dizem que as regras para o leilão do 5G promovem “discriminação” e prometem lutar em todos os meios nacionais e internacionais. A Anacom não vê motivos para litigância e defende que as regras visam promover a concorrência.

