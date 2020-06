5G em Portugal não vai arrancar antes do final do ano

O novo calendário para a implementação do 5G e Portugal prevê que a atribuição das licenças aos operadores aconteça no final do ano ou início de 2021, segundo o presidente da Anacom.

O presidente da Anacom, João Cadete de Matos, anunciou que tendo em conta a revisão do calendário para a implementação da quinta geração móvel (5G) em Portugal a atribuição de licenças deverá decorrer no final deste ano ou início de 2021.





"O calendário antigo previa que o processo de atribuição de licenças poderia começar no segundo semestre deste ano, agora é previsto que aconteça no final do ano ou início do ano seguinte [2021]", revelou Cadete de Matos durante a audição que está a decorrer no Parlamento na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.