5G já dá 100 milhões a mais ao Estado

O leilão do 5G está quase a garantir ao Estado um valor 100 milhões acima do que o esperado com base nos preços de referência. E continua.

5G já dá 100 milhões a mais ao Estado









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.