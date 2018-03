AG da Oi adiada para 30 de Abril

A Oi informou os seus acionistas que a data da assembleia geral ordinária, originalmente prevista para 27 de Abril, foi alterada para 30 de Abril.

A operadora de telecomunicações brasileira tem como maior accionista a Pharol (ex-PT SGPS), liderada por Palha da Silva, com 27,5 do capital através da Bratel.

A Pharol foi uma das accionistas que se mostrou contra o plano de recuperação aprovado em assembleia de credores em Dezembro, que foi promovido pelo seu presidente, Eurico Teles, por determinação judicial, sem ter ido a aprovação do conselho de administração da Oi.

Para tal, convocou uma AG que decorreu a 7 de Fevereiro e os accionistas presentes aprovaram a propositura de acções contra os directores da empresa e a sua substituição, mas não houve quorum para mais nenhuma das deliberações.

Entretanto, logo no dia seguinte, a Pharol teve uma derrota judicial na intenção de substituir a gestão da Oi, uma vez que a justiça do Brasil concordou com a intenção da operadora brasileira de suspender as deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária convocada pela empresa portugesa.