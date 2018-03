Palha da Silva afastado da administração da Oi

Luís Palha da Silva e Pedro Morais Leitão, membros da administração da operadora de telecomunicações brasileira Oi através da Bratel – a subsidiária da Pharol no Brasil e que detém cerca de 27% da empresa em recuperação judicial –, estão entre os responsáveis que foram suspensos de funções por decisão de um tribunal do Rio de Janeiro.





A informação foi avançada em comunicado da Oi, que dá conta de que tomou conhecimento na quarta-feira, 7 de Março, da decisão do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro [tribunal que tem a seu cargo o plano de recuperação judicial da empresa] neste sentido.

O referido tribunal, sublinha a Oi, "acolhendo integralmente parecer do Ministério Público, suspendeu os direitos políticos dos subscritores da acta da Assembleia Geral Extraordinária de 7 de fevereiro de 2018, à excepção daqueles que se abstiveram de votar, e determinou o afastamento dos membros do conselho de administração por eles eleitos/indicados, até à realização do aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial da companhia".





Por conta da decisão, os accionistas Bratel S.À.R.L., Société Mondiale Fundo de Investimento em Acções, Petrorio S.A. e Aurélio Valporto, entre outros, têm os seus direitos suspensos, acrescenta o comunicado.

"Consequentemente, os membros do conselho de administração por eles eleitos/indicados, os Srs. Luís Maria Viana Palha da Silva, Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão e Helio Calixto da Costa, são afastados dos seus cargos", prossegue o documento.

A decisão determinou ainda "a intimação dos actuais directores e presidente da companhia e dos accionistas cujos direitos políticos foram suspensos, para se manifestarem quanto ao interesse na instauração de um procedimento de mediação", conclui.