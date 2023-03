Alexandre Fonseca nomeado "chairman" da Altice nos EUA

Alexandre Fonseca foi nomeado "chairman" na Altice USA, a filial norte-americana do grupo de telecomunicações, indicou esta quarta-feira a empresa em comunicado.O gestor é atualmente co-CEO do grupo Altice na Europa, função que assumiu no ano passado, quando deixou a liderança da Altice Portugal, sendo substituído por Ana Figueiredo.Agora, Alexandre Fonseca sucede a Dexter Goei, que cessa funções como "chairman" executivo, mantendo-se, contudo, como membro do "board" da Altice USA."Estou orgulhoso de assumir este cargo numa altura tão importante para a Altice USA", disse Alexandre Fonseca, citado no comunicado. "A empresa encontra-se hoje numa posição forte graças ao comando do CEO Dennis Mathew e da sua equipa e estou ansioso para trabalhar com ele e com os meus colegas de direção para capitalizar este momento e acelerar ainda mais o valor que criamos para os nossos empregados, clientes e acionistas", acrescentou.Alexandre Fonseca ocupou o cargo de CEO da Altice Portugal durante quase cinco anos, mas integrava a empresa já anteriormente, tendo desempenhado diversos cargos, nomeadamente o de "chief technology officer" (CTO), uma função que já havia desempenhado na Cabovisão.