Altice aposta na área dos serviços, das avarias em casa até aos planos de saúde

"Queria, já não quer?" É desta forma que a Altice, a dona do Meo, quer apresentar a nova aposta de serviços aos clientes portugueses, que pretende adicionar mais opções ao catálogo de serviços da empresa.O Meo Care, apresentado esta quarta, naquele que é o primeiro lançamento de produto pelas mãos da nova CEO, Ana Figueiredo, vai apostar em cinco áreas concretas: saúde, séniores, casa, animais e tecnologia. "Vai ao encontro das necessidades e de um conjunto de requisitos que as pessoas têm na sua vida", é referido pelos responsáveis da empresa.Esta aposta é apresentada pela Altice Portugal como estando alicerçada num pilar que é visto pela empresa como "fundamental: diversificar produtos e serviços" e "procurar novas referências e novas linhas de receita."Cada uma destas vertentes de serviços terá diferentes custos, mas a ideia passa por pagamentos incluídos já na fatura dos clientes da operadora, cobrados mensalmente. Os diferentes serviços podem ser subscritos por clientes que tenham um contrato de serviço fixo.No Meo Casa, o serviço que estará virado para a assistência técnica de resposta a avarias de eletrodomésticos, reparações de vidros ou quadros elétricos, por exemplo, terá uma mensalidade de 7,99 euros. Já na aposta para os animais, estarão incluídos aspetos como "petsitting", veterinário ao domicílio ou ainda estadias em hotéis para animais de estimação, serviço que terá uma mensalidade de 9,99 euros.A aposta de apoio aos seniores será a mais dispendiosa destes cinco serviços, com a mensalidade a fixar-se nos 14,99 euros. Estará incluído um serviço por mês de cada uma das categorias, que se estendem desde a entrega de medicamentos ao domicílio, acompanhamento sénior ou ainda serviços de enfermagem ao domicílio.Há ainda uma aposta virada para os planos de saúde, em que os subscritores poderão ter acesso à rede Multicare. Os valores rondam os 12,99 euros, podendo atingir até cinco pessoas por agregado familiar. De acordo com a empresa, estão incluídas teleconsultas de medicina geral, nutrição, entrega de medicamentos ou, por um valor adicional, as deslocações de médicos ao domicílio.Por fim, no caso do serviço virado para a tecnologia, o Meo Care Tecnologia, estarão incluídos serviços de apoio remoto a avarias, com mensalidades de 8,99 euros. Estarão incluídas cinco intervenções remotas por ano, havendo ainda a possibilidade de intervenções presenciais, com custos adicionais.Ana Figueiredo assumiu as funções de CEO da Altice Portugal a 1 de abril, sucedendo no cargo a Alexandre Fonseca, que rumou a um cargo com funções internacionais no grupo de Patrick Drahi.