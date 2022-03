Ana Figueiredo é a nova CEO da Altice Portugal. Alexandre Fonseca assume funções internacionais no grupo

Leia Também Patrick Drahi aumenta participação na BT para 18%. Governo britânico deixa avisos

Há mudanças na liderança da Altice Portugal. A operadora de telecomunicações anunciou esta sexta-feira um conjunto de alterações que visam a gestão portuguesa e também a estrutura de gestão internacional do grupo.Alexandre Fonseca, que desempenha funções como presidente executivo da Altice Portugal há quatro anos, está de saída para ocupar um cargo internacional no grupo. A informação já foi comunicada aos trabalhadores da Altice Portugal. O gestor português vai coordenar as operações de diferentes países, explica a Altice, com o executivo a assumir funções de co-CEO e responsável pela operações do grupo, nomeadamente na Altice Europe."Esta nova estrutura de gestão contará, para além de Alexandre Fonseca, com Malo Corbin como co-CEO responsável pelas finanças e M&A [fusões e aquisições] e ainda com David Drahi como co-CEO e responsável pelo desenvolvimento e tecnologia", indica a operadora.Ana Figueiredo é a sucessora no cargo de CEO, cessando funções no cargo de CEO da operação da Altice na República Dominicana, que ocupa desde 2018. Nascida em Lisboa, em 1974, Ana Figueiredo foi a primeira mulher a assumir o cargo de CEO da Altice Dominicana. A gestora portuguesa é licenciada em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e tem um MBA pela Universidade Católica e Nova Business School (Lisbon MBA). É quadro do grupo Altice e da ex-Portugal Telecom há mais de 18 anos, detalha a Altice.Antes de assumir a liderança da Altice Dominicana, foi entre 2016 e 2018 designada como Chief Audit Executive do Grupo Altice na Suíça, supervisionando as operações em França, Estados Unidos, Israel, Portugal e República Dominicana.A restante comissão executiva da Altice Portugal irá manter-se.Tanto Alexandre Fonseca como Ana Figueiredo tomam posse a dia 2 de abril.(notícia em atualização)