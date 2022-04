Altice Portugal "sem nenhum plano" para subir preços neste momento

Ana Figueiredo, a CEO da Altice Portugal, indica que a empresa não está a planear uma subida dos preços dos pacotes de telecomunicações no atual contexto de subida da inflação."De momento não há nenhum plano relativo a alteração de preços", afirma a nova líder da dona do Meo em Portugal.O comentário é feito durante a apresentação da aposta na área dos serviços, com a Meo Care. A líder da Altice Portugal contextualiza que o tema da subida da inflação é algo que a "equipa de gestão tem vindo a monitorizar".A gestora já tinha dado esta indicação sobre a necessidade de monitorizar o atual contexto na apresentação onde foi apontada para assumir a liderança da operação portuguesa, em meados de março.A inflação em Portugal em março atingiu os 5,3%, a mais elevada desde 1994, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).